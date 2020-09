Torna la paura in piazza Cavour, le forti raffiche di vento abbattono l'impalcatura della palazzina Liberty

Non come il 18 e il 30 settembre del 2019 quando si sbriciolarono e si abbatterono al suolo, tirando via anche parte dell'impalcatura, i cornicioni della palazzina Liberty che si affaccia su piazza Cavour. Ma la paura, dopo il rumoroso tonfo, c'è stata lo stesso. Ed è stata anche tanta. Questa volta ad essere sradicato, dalle forti raffiche di vento, è quella parte di ponteggio - circa 2 metri d'altezza - che era rimasto attaccato alla facciata dello stabile. Per la terza volta in un anno, Agrigento ha tirato un sospiro di sollievo quando ha accertato che nessuno era rimasto coinvolto, né ferito, nell'ennesimo cedimento.

Sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e gli uomini della Protezione civile. Nessun danno strutturale, naturalmente. Ma quell'ammasso di ferraglia, adesso, dovrà essere rimossa.

Ma i pompieri del comando provinciale e quelli dei vari distaccamenti sono dovuti accorrere - è già da stanotte che avviene - da un capo all'altro della città capoluogo e dell'intera provincia. Il forte vento ha determinato più crolli di cornicione (uno degli ultimi interventi è in corso in via Dante), di alberi o fronde di arbusti, cartelli pubblicitari e segnaletica stradale.