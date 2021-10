Il maltempo flagella la provincia: il forte vento provoca i primi danni

Lo stato di "allerta arancione" proclamato dalla protezione civile ieri perdurerà fino alle 24 di oggi, ma la momentanea assenza di precipitazioni ha tutto sommato limitato la conta dei danni in provincia.

Da ieri sera, infatti, si sono registrati diversi piccoli crolli in tutto il centro storico di Agrigento. I vigili del fuoco sono intervenuti in centro città per una caduta di calcinacci dal Palazzo di Provincia (senza provocare danni), mentre sono diversi gli alberi abbattuti dal vento lungo la statale per Raffadali e sulla statale 115 in direzione Palma di Montechiaro, oltre che nella zona di Canicatti - Castrofilippo.