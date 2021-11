Violento "tornado" si abbatte nelle campagne di Canicattì: ecco le immagini

Il forte vento ha scoperchiato tetti e spazzato via diverse serre agricole

Una violenta tromba d'aria si è formata in mattinata nelle campagne di Canicattì, in contrada Grottarossa, in una zona a confine tra Agrigento e Caltanissetta.

L'impressionante fenomeno è stato ripreso con il cellulare da un abitante della zona e il video amatoriale è stato pubblicato sui social network. Dalle immagini si vedono i teli agricoli e parti di coperture in lamiera trascinati dalla furia del vento e portati a decine di metri di altezza. Fortunatamente il fenomeno atmosferico ha risparmiato il centro abitato, altrimenti la conta dei danni sarebbe potuta essere più rilevante.

Il maltempo ha però provocato disagi in contrada Salice, con una interruzione nella tratta ferroviaria nella zona di Serradifalco - Canicattì.

Dal Dipartimento regionale della Protezione civile si comunica inoltre una interruzione nella tratta Roccapalumba - Montemaggiore Belsito per presenza acqua sui binari.