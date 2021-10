Maltempo, strade allagate e fango a Sciacca: studenti bloccati a scuola

La fase critica del violento nubifragio si è registrata nell'orario di punta mandando in pochi minuti il traffico in tilt. Pioggia intensa proprio nel momento in cui gli alunni avrebbero dovuto uscire da scuola per raggiungere le proprie case

La forte perturbazione atlantica prevista per oggi si è fatta avanti dalla parte orientale della Sicilia raggiungendo la provincia di Agrigento.

Ma prima che il forte temporale raggiungesse la città dei templi, ha colpito violentemente Sciacca provocando allagamenti diffusi sul tutto il territorio.

La fase critica del nubifragio si è registrata nell'orario di punta mandando in pochi minuti il traffico in tilt. Pioggia intensa e fango per le strade proprio nel momento in cui gli studenti avrebbero dovuto uscire da scuola per raggiungere le proprie case.

Il sindaco Francesca Valenti, infatti, per evitare pericoli, aveva diramato un comunicato urgente in cui si invitavano tutti gli alunni delle scuole della città a rimanere all'interno degli istituti e di non riversarsi in strada, almeno fino a quando le condizioni meteo non avrebbero consentito di farlo in sicurezza. Stessa cosa è avvenuta a Ribera.

Il temporale si è poi spostato ad Agrigento con pioggia intensa e brevi raffiche di vento.