Il maltempo arriva sulla Sicilia: diramata un'allerta "gialla", previste burrasche di vento e temporali

Arrivano sulla Sicilia le prime avvisaglie della forte ondata di maltempo prevista per questa settimana anche sulla provincia di Agrigento. La Protezione civile regionale ha infatti diffuso un'allerta "Gialla" per il pomeriggio di oggi e la giornata di domani per l'arrivo di forti piogge e temporali su tutto il territorio regionale.

Secondo quanto previsto dall'ente sono inoltre in arrivo condizioni meteo ritenute "avverse", come forti venti di burrasca e forti mareggiate sulle coste.