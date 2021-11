Sciacca, esonda il torrente San Marco: villette e strade invase dall'acqua

Nella città delle Terme la situazione è critica e in alcune contrade è intervenuta la Protezione civile per soccorrere le famiglie che erano rimaste isolate

Le abbondanti piogge stanno provocando allagamenti in diverse zone di Sciacca. In contrada Foggia il torrente San Marco è esondato, le sue acque unitamente ai liquami fognari si sono riversati lungo la via Lido spingendosi fin dentro ad alcune abitazioni, la strada è stata momentaneamente chiusa la transito. Disagi anche nelle contrade Carcossea e Carbone dove è intervenuta la protezione civile per soccorrere persone che erano rimaste isolate.