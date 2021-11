Il crollo della scalinata causato dal maltempo, Agrò: "Ripristinarla nel più breve tempo possibile"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il vice presidente del consiglio comunale di porto Empedocle, Salvatore Agrò, eletto recentemente nella lista Primavera Empedoclina, interroga il neo sindaco Martello sulla vicenda del crollo della scalinata di collegamento tra l’Altopiano Lanterna ed il centro storico.

“Il mal tempo a portato via un pezzo di storia della nostra città, ma adesso abbiamo il dovere di riportarla nuovamente funzionale e percorribile.

Nel frattempo, mi chiedo quali interventi siano stati programmati per il ripristino, sottolineando l'urgenza per evitare disagi alla popolazione residente nell' Altopiano Lanterna. Voglio ricordare, inoltre, che la scala di collegamento è indispensabile per il transito dei pedoni.

Auspico che la nuova amministrazione possa applicare senso di responsabilità, e agisca immediatamete”.