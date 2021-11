Maltempo e danni in centro storico a Porto Empedocle, Agrò: "Quali iniziative per la messa in sicurezza?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Il consigliere comunale empedoclino Salvatore Agrò, considerate le precipitazioni particolarmente abbondanti avvenute in quest'ultimo periodo, che hanno già determinato una serie di crolli, interroga l'amministrazione per conoscere quali iniziative sono state intraprese per mettere in sicurezza il centro storico, nella parte in cui gli edifici sono abbandonati e fatiscenti.

Al riguardo - sottolinea Agrò – pericolo per persone e cose e la conseguente responsabilità degli amministratori per mancato intervento, nell'eventualità di rovina degli edifici.

Ricorda che la salvaguardia dell'incolumità pubblica rientra nella competenza diretta e primaria del sindaco.