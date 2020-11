Meteo, tempo instabile per tutta la settimana e vortice di bassa pressione in arrivo

“Mentre al Centronord domina l'alta pressione, il Sud e in particolar modo la Sicilia risentono ancora di una circolazione instabile, responsabile di tempo spiccatamente variabile associato ad acquazzoni e temporali sparsi” - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue - “le precipitazioni risultano più frequenti ed intense sulla provincia di Catania, dove dalla scorsa mezzanotte registriamo ulteriori apporti pluviometrici anche superiori ai 30-35mm.

Nei prossimi 2-3 giorni il tempo si manterrà piuttosto instabile, con occasione per qualche nuovo rovescio anche a sfondo temporalesco in particolare sul versante ionico dell'Isola, quindi tra le province di Catania, Messina e Siracusa. Qualche rovescio, sebbene meno frequente, sarà possibile anche tra le province di Palermo, Enna, Caltanissetta e Ragusa. Più ai margini dell'azione ciclonica le province di Agrigento e Trapani, sebbene anche qui sarà possibile qualche fugace pioggia, ma con spazio per maggiori momenti soleggiati”.

“Le temperature si manterranno in linea con le medie del periodo, con massime in genere comprese tra 15°C e 20°C” - aggiunge Ferrara di 3bmeteo.com - “mentre per quanto riguarda la ventilazione, segnaliamo ancora Levante a tratti sostenuto soprattutto sul versante ionico, ma in progressiva attenuazione nei prossimi giorni”.

Nuova perturbazione nel week end

“Non sarà comunque finita qui, perchè nel fine settimana è previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo occidentale, che darà vita ad un nuovo vortice di bassa pressione. Quest'ultimo porterà con molta probabilità una nuova ondata di maltempo sulla Sicilia, con piogge e temporali sparsi ma soprattutto un netto rinforzo dei venti di Scirocco, che soffieranno con raffiche anche di oltre 70-80km/h in particolare su agrigentino, siracusano, catanese, trapanese, ennese e palermitano” - concludono da 3bmeteo.com