Pioggia, raffiche di vento e forti mareggiate, il maltempo sferza la provincia

Onde alte sulla spiaggia di San Leone, fango e detriti per le strade e il gazebo di un chiosco trascinato dalla corrente: il territorio non ha fatto in tempo a risollevarsi dopo le avverse condizioni meteo dei giorni scorsi ed è stato ancora una volta messo a dura prova