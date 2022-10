Il maltempo non molla la presa sulla provincia: l'allerta diventa "arancione"

Il maltempo non mollerà. a brevissimo la nostra provincia. Anzi. La Protezione civile regionale ha infatti inasprito l'allerta "gialla" emessa per oggi, trasformandola in un'allerta "arancione" almeno per una parte della provincia, quella del Saccense, che è già in questo momento danneggiata dalle forti piogge di oggi.

Per questa è attiva da questo pomeriggio la sala operativa di Protezione civile del Libero consorzio. Saranno infatti possibili, forti eventi di pioggia, con conseguente rischio idrogeologico ed idraulico ed attività elettrica di una certa intensità. L’ufficio di Protezione civile del Libero consorzio ha attivato il numero telefonico per le emergenze: 333.6141869 per tutte le eventuali segnalazioni o situazioni di particolare difficoltà da parte dei cittadini.

Il Libero consorzio di Agrigento effettuerà inoltre un continuo monitoraggio delle strade provinciali tramite il personale stradale, intervenendo in caso di situazioni di pericolo.