Provincia ancora sferzata dal maltempo: saranno altre 24 ore di allerta"gialla"

La morsa del maltempo non si allenta sulla nostra provincia, che è stata oggi sferzata da temporali che sembrano aver allontanato, e di molto, la pur prossima primavera.

La Protezione civile regionale ha infatti dichiarato un'allerta meteo per piogge intense che vale dal pomeriggio di oggi fino alle 24 di domani. In particolare si tratta di un livello di allerta verde "di generica vigilanza con rovesci o temporali fino alla mezzanotte di oggi, per poi diventare "giallo" per le altre 24 ore rispetto alle precipitazioni previste, sebbene con un'allerta "verde" dal punto di vista idrogeologico.