Forte pioggia sulla provincia, nessuna emergenza: vigili del fuoco al lavoro per rimuovere detriti e smottamenti

Nessuna emergenza. Nonostante la forte pioggia che s'è abbattuta sulla provincia, al momento non si registrano emergenze, né richieste di intervento da parte dei cittadini. I vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono stati allertati - e sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Sciacca - per detriti e smottamenti lungo la strada statale 115, territorio Saccense, e lungo la Fondovalle. Ma anche in questo caso, per fortuna, nulla di emergenziale.

I pompieri, assieme all'Anas, stanno rimuovendo quello che potrebbe essere un pericolo per la circolazione stradale.