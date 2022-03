"Non uscite di casa per nessun motivo perchè è in arrivo un'ondata di maltempo": l'appello del prefetto fa il giro dei social ma è un fake

"Il vortice Mediterraneo, al momento, sta scaricando a mare, ma è molto vicino all'area Nord dell'Agrigentino. Nelle prossime ore - a partire dalla tarda serata e stanotte - si prevede un avvicinamento della forte ondata di temporali accompagnata da raffiche di vento. Lancio un accorato appello a tutti gli agrigentini, tutti in maniera indistinta, residenti in ogni paese: non mettetevi in macchina e non uscite di casa. Assolutamente non uscite di casa, la condizione è di grande, grandissimo, rischio".

L'appello, all'apparenza proveniente dal prefetto Maria Rita Cocciufa in un'intervista esclusiva rilasciata ad AgrigentoNotizie, invita alla prudenza e in poche ore fa il giro dei social: facebook e whatsapp inondati. Come spesso accade, però, quasi sempre senza un motivo spiegabile, si tratta di un fake.

In questo caso il falso messaggio è un pò più articolato di altre volte perchè si tratta di una vecchia dichiarazione, rilasciata il 10 novembre, nel bel mezzo di un'ondata di maltempo, che è stata inspiegabilmente rilanciata a distanza di tre mesi e mezzo.

La Prefettura ha pure smentito con una nota: "Si tratta di un’operazione di copia incolla di dichiarazioni del prefetto rilasciate in occasione di una precedente allerta meteo".