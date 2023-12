Mateo, rischio di rovesci e temporali: diramata l'allerta gialla

Nuova allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico in provincia di Agrigento. E' stata diramata dalla protezione civile regionale che ha invitato alla prudenza in vista del possibile peggioramento delle condizioni meteo.

Il pericolo di piogge, rovesci e temporali, in particolare, è legato alle correnti secche che faranno il loro ingresso in serata determinando in una fase iniziale un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa.