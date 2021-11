Il maltempo "consegna" tonnellate di rifuti in spiaggia, Mareamico: "Un disastro"

Le forti piogge di queste ultime ore, nella zona di fiume Naro, hanno provocato un disastro ambientale.

L’allarme arriva dall’associazione ambientalista Mareamico che ha diffuso un video per mostrare cosa è successo: sono finite in mare, attraverso il fiume Naro, tonnellate di materiale, grandi quantità di canne, sradicate dai bordi del fiume dalla piena ma, “Purtroppo - come sottolinea Mareamio - anche centinaia di bidoni, sacchetti di spazzatura, tubi per l'irrigazione e tantissima plastica che, in parte, le mareggiate riporteranno a riva. Ma tanti altri rifiuti resteranno in mare e verranno frantumati e trasformati nelle tanto temute micro-plastiche che verranno ingerite dai pesci ed entreranno nella nostra catena alimentare. O peggio ancora porteranno alla morte di tanti animali che vivono in mare.

È un disastro. Presto sarà necessaria una grossa attività ambientalista in loco per eliminare le plastiche spiaggiate”.