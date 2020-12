Maltempo e danni, vigili del fuoco impegnati in tutta la provincia

Nuova ondata di maltempo e nuovi danni in varie zone della provincia. Le intense precipitazioni registrate in queste ore hanno infatti costretto i vigili del fuoco a diversi interventi finalizzati ad evitare rischi per l'incolumità pubblica per situazioni di potenziale pericolo connesse a crolli.

In particolare gli uomini del comando provinciale sono al lavoro in via delle Fonti a Favara, dove si è registrato un distacco con conseguente crollo di un pezzo di cornicione. Non è chiaro se il fatto abbia o meno provocato danni.

Massima allerta anche a Porto Empedocle, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in via 4 novembre per un muro crollato in un fabbricato fatiscente.