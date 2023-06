Danni da maltempo, parzialmente ripristinato il transito sulla San Biagio - Alessandria

Si procede a ritmi serrati per ripristinare il transito regolare sulla provinciale 19B, la San Biagio Platani - Alessandria della Rocca, che ieri era stata chiusa per diverse ore a causa di un violento nubifragio che aveva spinto sul tracciato enormi quantità di fango e detriti di ogni sorta.

I tecnici e i cantonieri del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sono stati impegnati fino a tarda ora per liberare almeno una corsia, e si prevede che le operazioni di sgombero dei detriti andranno avanti ancora per qualche giorno per consentire la piena rimozione di tutto il materiale accumulato.

"Il transito in questo tratto è consentito a senso unico alternato - dice una nota - e si richiede la massima prudenza agli automobilisti, nonché il rispetto della segnaletica di pericolo e dei limiti di velocità, ponendo la massima attenzione ai mezzi e al personale stradale impegnati nei lavori di ripristino della carreggiata".