Contrada Fondacazzo, un grosso masso finisce sulla strada: paura per gli automobilisti

Avrebbe potuto provocare gravi danni se fosse piombato su un’auto in movimento. Per fortuna, al momento del crollo, non stava transitando nessun veicolo.

È successo in contrada Fondacazzo, ad Agrigento, sulla strada che collega Villaseta con il centro cittadino, sempre più trafficata in questi ultimi anni perché considerata una via alternativa al viadotto Morandi che è ancora parzialmente percorribile.

Il grosso masso si è staccato dalla parete che sovrasta il boschetto, probabilmente a causa delle forti piogge e delle raffiche di vento che is sono abbattute in città nelle ultime ore.

Il masso ha invaso la carreggiata creando panico e disagi per gli automobilisti in transito che, increduli, si fermavano ad osservare quanto accaduto e immaginando le gravi conseguenze se avesse colpito un’auto in corsa.

Ma per fortuna nessuno si è fatto male.

Sul fatto è intervenuto Giuseppe Di Rosa, vice presidente del Codacons: “La città crolla e c’è chi non valuta mai ciò che noi scriviamo e anticipiamo”.