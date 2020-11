Bomba d'acqua su Licata: strade allagate e automobilisti in panne

Una vera e propria "bomba d'acqua" ha colpito Licata nella tarda mattinata di oggi allagando, quasi come da tradizione, alcune zone della città. Particolarmente colpito è il quartiere Fondachello-Playa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, alcuni volontari e la Protezione civile comunale, che hanno soccorso gli automobilisti rimasti in panne e hanno provveduto ad eliminare alcuni pali della luce abbattuti dal maltempo.

Sono in corso dei sopralluoghi per verificare la situazione. “Stiamo verificando – dicono dall'Amministrazione – l’entità della pioggia caduta, in modo da stabilire se il sistema di deflusso dell’acqua piovana, rifatto proprio negli ultimi mesi, ha retto correttamente l’urto di una pioggia così abbondante. Ci interessa scoprire, dunque, se il sistema ha funzionato e, in caso contrario, comprenderne le ragioni”. “Ancora una volta – concludono il sindaco Pino Galanti e il vicesindaco Antonio Montana – siamo accanto alla gente, provata oggi dal maltempo, per affrontare insieme la difficile situazione”.