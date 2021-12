Il maltempo non dà tregua, anche per domani diramata l'allerta gialla

Il maltempo non allenta la morsa. Anche per la giornata di domani, per il secondo giorno consecutivo, la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla. Sono previsti rovesci, acquazzoni e temporali uniti a vento e rischio di grandinate.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha inviato il consueto avviso alla cittadinanza con cui raccomanda di non sostare nei pressi di spiagge, ponti e argini di fiumi e limitare gli spostamenti.