Maltempo in arrivo, per la Protezione civile è “allerta gialla” in Sicilia: rischio acquazzoni nell’Agrigentino

Rischio maltempo in Sicilia e nell’Agrigentino secondo la Protezione Civile che aveva inizialmente diramato l’allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi, domenica 9 ottobre, prorogando questo stato alla fine di altre 24 ore e quindi fino alla mezzanotte di domani, lunedì 10 ottobre.

Sarebbe dunque finita la cosiddetta “Ottobrata” caratterizzata da bel tempo e da temperature insolitamente alte che hanno addirittura concesso le ultime giornate in costume in riva al mare. E’ in arrivo infatti una perturbazione che “romperà” la stabilità del tempo di questi giorni portando rovesci e temporali. Tutta la provincia agrigentina sarà così interessata da una perturbazione con il rischio di maltempo e acquazzoni a partire da questa notte e per le successive 24 ore circa.

Scendono anche le temperature che, se prima arrivavano ancora a 30 gradi con valori tipicamente estivi, nelle prossime ore non dovrebbero superare la soglia dei 25 gradi nelle ore più calde.