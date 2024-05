Ondata di maltempo in arrivo, per la Protezione civile è "Allerta gialla"

Da oggi e fino alle ore 24 di domani, mercoledì 8 maggio, la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla, con livello di attenzione moderato, per rischio idro-geologico dovuto a condizioni meteo avverse in tutta la Sicilia.

La forte perturbazione proveniente dalla Francia ha fatto irruzione in Italia colpendo prima le regioni del Nord. Adesso è in rapida fase di discesa verso il Sud e colpirà la Sicilia nelle prime ore del mattino di domani, mercoledì, portando piogge anche particolarmente abbondanti. La fase peggiore, nell’Agrigentino, dovrebbe essere nel pomeriggio dell’8 maggio, tra le 17 e le 20, dove si concentreranno le precipitazioni più intense. Anche le temperature ne risentiranno con un consistente calo termico. Poi si andrà verso un graduale miglioramento e le piogge dovrebbero cessare nella mattinata di giovedì con qualche lieve residuo nel pomeriggio. Venerdì e per tutto il weekend dovrebbe tornare il sole con il rialzo delle temperature.