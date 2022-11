Nuove precipitazioni in arrivo nell'Agrigentino, diramata l'allerta gialla

La Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido da oggi pomeriggio e fino alle 24 di domani.

L'avviso riguarda la Sicilia occidentale e, quindi, la provincia di Agrigento. A partire dalle prossime ore, quindi, si rischiano pioggia e temporali. L'invito, come sempre in questi casi, è quello di essere prudenti ed evitare spostamenti non indispensabili.