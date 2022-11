Maltempo in arrivo, Protezione civile e sindaco avvisano i cittadini: “Evitate spostamenti non necessari”

Le previsioni meteo parlano di una domenica, quella del 20 novembre, particolarmente difficile per il territorio agrigentino, con un repentino peggioramento del tempo che dovrebbe arrivare durante la notte. Per questo la Protezione civile ha appena diramato l’allerta “gialla”: comunicazione che è stata poi condivisa dall’Ufficio del sindaco della città dei templi.

Gli esperti indicano la possibilità di precipitazioni diffuse a carattere temporalesco, anche di forze intensità, dalle prime ore del mattino e per le successive 24-36 ore. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da forti raffiche di vento.

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha diramato un avviso invitando i cittadini a non spostarsi o comunque limitare gli spostamenti se non strettamente necessari, a non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere, ad evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori, ad allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento, a non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena, a non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano, a non tentare di arginare la massa d’acqua - spostarsi ai piani superiori, a non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso, ad allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli, a non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione e ad evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, a San Leone, fiume Naro, fiume Ipsas e fiume Drago.