Nuova allerta meteo gialla, il sindaco: "Limitate spostamenti ed evitate rischi"

Nuova allerta meteo in Sicilia: il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato un allarme di colore giallo ovvero il livello minore di pericolosità. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha firmato un'ordinanza con cui avvisa i cittadini invitandoli alla prudenza.

A partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani l'invito è a "non spostarsi o comunque limitare gli spostamenti, non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere e allontanarsi dai locali seminterrati dove è noto il rischio di allagamento".

Il sindaco, inoltre, raccomanda "al verificarsi di precipitazioni intense di evitare il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, a San Leone e nelle zone di fiume Naro, fiume Ipsas e fiume Drago".