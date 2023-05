Maltempo in arrivo, allerta arancione-rossa della Protezione civile: lunedì scuole chiuse

Ordinanze di chiusura della scuole ad Agrigento, Canicattì e Favara, emanate dai rispettivi sindaci, Francesco Micciché, Vincenzo Corbo e Antonio Palumbo, per la forte ondata di maltempo prevista domani, lunedì 15 maggio. La Protezione civile ha diramato l’allerta arancione (condizioni di preallarme) in provincia di Agrigento per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Allerta rossa (condizioni di allarme) nel quadrante D che comprende i territori di Ribera, Sciacca, Menfi e Sambuca di Sicilia. L’arrivo del “Ciclone mediterraneo” dal Nord Africa dovrebbe portare, per 2 giorni, ma in particolare nella giornata di lunedì, condizioni meteo particolarmente avverse con fenomeni temporaleschi intensi ed accompagnati da venti di burrasca e frequente attività elettrica. Non si esclude la possibilità di grandinate. Lungo le coste esposte si potrebbero verificare delle mareggiate.