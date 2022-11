Maltempo, attivata la sala operativa di protezione civile: i fiumi sono "osservati speciali"

Fino alla mezzanotte è allerta meteo arancione in tutta la Sicilia, secondo quanto stabilito dal dipartimento regionale di Protezione Civile. ha diramato il bollettino che i comuni hanno acquisito e diramato le rispettive ordinanze di sicurezza. Nell'agrigentino, si è avuto il picco nella notte appena scorsa con le piogge di forte intensità che si sono abbattute su diverse zone della provincia, senza fortunatamente causare danni particolari.

Come accade nelle situazioni di allerta meteo, anche il Libero consorzio comunale di Agrigento ha attivato la sala operativa per il monitoraggio delle zone a rischio. Osservati speciali sono i fiumi e nello specifico il Salso, il Belice e le zone a forte rischio alluvioni come Canicattì e Porte Empedocle che però hanno retto bene alla pioggia. Secondo gli esperti, l'ondata di maltempo si sta lentamente spostando sulla parte orientale dell'Isola e nell'agrigentino, le condizioni meteo, soprattutto per la giornata di domani, dovrebbero migliorare.