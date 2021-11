Maltempo e allagamenti a Porto Empedocle, Agrò: "Ripulire con urgenza tombini e caditoie"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Salvatore Agrò, consigliere Ccmunale e vice presidente del Consiglio comunale di Porto Empedocle, interviene in merito ai recenti allagamenti causati dal maltempo.

“Premesso che siamo già nel pieno della stagione invernale, e che sono arrivate le prime piogge che hanno già causato dei danni e pertanto cresce il rischio di allagamenti delle strade, coso come è successo nei giorni scorsi (10 e e 25 novembre), che numerosi cittadini segnalano quotidianamente la presenza su tutto il territorio comunale di tombini e caditoie intasati di terra e rifiuti di ogni genere ed in tali condizioni non sono in grado di smaltire le acque piovane, che la mancata attivazione degli interventi può determinare allagamenti e non garantisce la sicurezza stradale e dei cittadini - allagamenti che purtroppo si verificano puntualmente in tutto il Paese ad ogni pioggia -

E considerato che è una questione che ormai si ripete puntualmente da tantissimi anni, interrogo il sindaco per sapere se è stato già predisposto un intervento di pulizia di tutti i tombini e delle caditoie ed ,in tal caso, entro quali termini si prevede di effettuarlo.

La mancata ed immediata manutenzione e pulizia dei tombini e delle caditoie potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità dei cittadini e chiedo di sapere se il sindaco ritenga necessario che venga adottato un eventuale intervento di somma urgenza per i lavori di pulizia e se a tal fine ritenga necessario che venga istituito un tavolo tecnico

del Comune per poter trovare una soluzione che possa risolvere finalmente una questione che ci portiamo da lunghissimi anni".