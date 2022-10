Violento temporale in città con grandine, strade allagate e traffico in tilt: fulmine cade vicino a centro abitato

Un boato e una luce che ha illuminato, come un gigantesco “flash” la zona tra il Villaggio Mosè e Favara. Non c’è stato praticamente alcun intervallo di tempo tra il suono e la luce, a dimostrazione del fatto che un fulmine, vicinissimo, ha praticamente sfiorato le case. E’ stato quello il momento, il più spaventoso, in cui il violento temporale che si è abbattuto in città ha preso forza versando un’enorme quantità di acqua in pochi minuti.

Panico tra gli abitanti della zona che hanno visto il fulmine scaricare al suolo tutta la sua potenza a poche decine di metri di distanza dalle finestre. Poi sono caduti consistenti chicchi di grandine e anche il vento è diventato impetuoso con violente raffiche.

Una tempesta improvvisa, prevista dai meteorologi ma forse non così violenta come ci si aspettava, ha colpito la città dei templi e le zone periferiche allagando strade ovunque e mandando in pochi minuti il traffico in tilt soprattutto nella zona del Quadrivio Spinasanta. Code di auto e percorsi trasformati in fiumi in piena: scene a cui, purtroppo, si è ormai abituati ad assistere quando arrivano i temporali di stagione.

Problemi alla circolazione veicolare nella bretella che collega piazzale Rosselli con la strada statale 184: un vero e proprio fiume dove gli automobilisti hanno rischiato di rimanere bloccati nell’acqua, alta quasi mezzo metro. Chi era a bordo di uno scooter, per evitare il peggio, ha dovuto rinunciare tornando indietro e facendo inversione.

Già ieri sera, mercoledì 12 ottobre poco dopo le 20, un altro temporale aveva creato non pochi problemi alla viabilità. E’ molto facile, in questi casi, che si verifichino incidenti perché al buio diventa più difficile valutare la profondità e la pericolosità dei tratti stradali allagati. E quando si decide comunque di avventurarsi a bordo del proprio mezzo, spesso è troppo tardi con il rischio altissimo di rimanere intrappolati.

La Protezione civile ha diramato l’allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi, per cui si raccomanda di non uscire se non per motivi urgenti e indifferibili.