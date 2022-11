Alberi, pali dell'illuminazione e cartelli divelti: tragedie sfiorate e tanta paura nella notte

Alberi, pali dell'illuminazione e cartelli caduti: notte di segnalazioni e chiamate ai vigili del fuoco, intervenuti in numerose zone della città. Tanta paura, almeno due tragedie sfiorate, ma nel complesso pochi danni nel primo vero temporale autunnale nell'Agrigentino.

Nel capoluogo, nella tarda serata, in centro, un palo dell'illuminazione è caduto centrando in pieno un'auto in sosta e distruggendo il parabrezza. Miracolosamente illesi i due occupanti dell'auto. Fortunata casualità anche in via Regione siciliana dove un albero alto diversi metri è caduto, nella notte, nel deserto piazzale della scuola materna comunale. "Se fosse successo lunedì?", si interroga un agrigentino su facebook, postando la foto.

Altri alberi sono caduti in via degli studi e in via Grammitto, a Fontanelle. Anche in questo caso non sono stati segnalati danni.

Vigili del fuoco e polizia in azione anche sulle strade statali 118 e 115, dopo il Villaggio Mosè. A Villaseta un palo è caduto su un'auto posteggiata, in via Gioeni alcuni cartelli sono finiti per terra e sono stati messi in sicurezza degli alberi pericolanti.