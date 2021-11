Maltempo e agricoltura, Pistone di Legacoop: "Accertare i danni con celerità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La provincia di Agrigento è in ginocchio dopo i violenti nubifragi delle ultime ore, è necessario accertare con celerità i danni in agricoltura e sulle infrastrutture viarie a rischio collegamenti ed un pezzo della nostra economia.

Il territorio è stato duramente provato dall’ondata di maltempo e dalle forti piogge che si sono abbattute nella Sicilia Occidentale negli ultimi tre giorni.

Il quadro che emerge è di estrema emergenza con le principali arterie stradali chiuse per giorni a cominciare dalla Agrigento Palermo e dalla Palermo – Sciacca crollata per un tratto e con l’interruzione di un tratto ferroviario che collega Agrigento con le principali Città dell’Isola.

Il quadro che viene fuori è disastroso e mette ,ancora una volta, in risalto la precarietà delle infrastrutture di alcune provincie siciliane estremamente precarie ed inadeguate e con essa l’esigenza non più rinviabile di trovare tutte le soluzioni necessarie per prevenire nuovi rischi idrogeologici e dotare finalmente il territorio della provincia di Agrigento di una rete stradale ed infrastrutturale sicura ed efficiente .

Pensare che la Sicilia ed una parte consistente del proprio territorio ,con l’approssimarsi della stagione invernale e con le piogge , si sgretoli e sia invasa da fiumi d’acqua e di fango è a tutt’oggi scandaloso .

Come Lega delle cooperative siamo, altresì ,preoccupati per le conseguenze economiche e sociali che questi ingenti danni hanno provocato , le strade chiuse, infatti ,non consentono a diverse attività di ultimare i processi di commercializzazione , inoltre diversi produttori agricoli hanno visto andare in fumo diverse coltivazioni .

Numerose realtà cooperative , soprattutto del Belice e della zona di Sciacca ci segnalano che diversi terreni non sono più raggiungibili a causa del crollo o del danneggiamento a causa del fango di diverse strade interpoderali.

La Lega delle cooperative Sicilia coord. Ag Pa TP, nel manifestare solidarietà alle comunità colpite e tutte le aziende che dovranno fare fronte quest’emergenza ,chiede con forza di accelerare sulle procedure di accertamento dei danni a strade, infrastrutture ed aziende soprtutto del settore agricolo e di dichiarare lo stato di calamità nei territori particolarmente colpiti.