Improvviso malore in barca per una turista a Lampedusa: salvata dai vigili del fuoco

La ragazza, 33enne originaria di Milano, era in vacanza nell'isola quando il forte caldo le ha giocato un brutto scherzo. L'intervento è stato effettuato con un gommone attrezzato

Una turista di 33 anni, milanese, è rimasta vittima di una forte insolazione durante una gita in barca.

A causa delle forti temperature e del sole cocente che ormai da giorni non molla - con l’anticiclone che, non a caso, è stato battezzato “Lucifero” - ha improvvisamente accusato un malore in alto mare.

Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco a bordo di un gommone.

La ragazza è stata prontamente soccorsa e adesso sta bene.