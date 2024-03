"Mi sento male, aiuto": 118 e polizia cercano disperatamente l'anziano e lo trovano morto

È riuscito a comporre il 118 e a chiedere aiuto. Con fatica, ha spiegato di star male e di trovarsi in contrada Cazzola, a Canicattì. I soccorritori del 118 non hanno perso neanche un secondo e sono accorsi. Non sono però riusciti, non subito insomma, a trovare, in piena campagna, l'anziano che aveva lanciato l'Sos. Sono stati gli stessi operatori del 118 a chiedere l'intervento, per velocizzare il soccorso, dei poliziotti del commissariato cittadino. E anche gli agenti si sono precipitati, in maniera fulminea. Una autentica corsa contro il tempo che però, purtroppo, non è servita a nulla.

Dopo ricerche su ricerche, consistite anche in una capillare perlustrazione, i poliziotti hanno ritrovato il pensionato privo di vita. Il settantasettenne di Canicattì è stato ritrovato in mezzo ad un terreno, ormai cadavere appunto. L'ispezione cadaverica, eseguita dal medico legale, ha accertato che l'anziano è spirato per cause naturali.

In tutto questo, è stata naturalmente informato il sostituto procuratore di turno di Agrigento.