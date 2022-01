Il reparto di Malattie infettive resta senza guida: va via il direttore Pulvirenti

Il reparto di Malattie infettive all'ospedale di Ribera non ha più un direttore. Almeno, per il momento.

A partire da ieri, infatti, l'infettivologo Fabrizio Pulvirenti, che ha guidato la struttura fin dalla sua nascita (avvenuta lo scorso anno dopo fortissime richieste da parte del territorio), non sarà più alla direzione. Lo dice lui stesso in una lettera inviata alla direzione dell'Asp e pubblicata oggi sull'albo pretorio dell'ente che tuttavia non indica specifiche motivazioni.

Certo è che si tratta di una scelta annunciata, dato che lo stesso Pulvirenti accenna ad una precedente comunicazione, risalente a fine novembre.

Adesso bisognerà trovare una nuova guida per il reparto, divenuto pienamente operativo a pandemia già inoltrata e che ha però come scopo quello di contrastare anche altre patologie infettive, a partire da quelle tropicali.

Forte fu l'indignazione popolare per la mancanza di questo reparto (pure annunciato da anni) quando, il 28 gennaio 2020 morì ad Agrigento la giornalista e insegnante Loredana Guida, stroncata dalla malaria. La malattia non venne diagnosticata finché non fu troppo tardi. Due i medici rinviati a giudizio per quella vicenda.