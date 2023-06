Inps e Asp al lavoro insieme per i pazienti oncologici: firmata convenzione

E’ stata siglata oggi, nei locali Inps di Palermo una specifica convenzione tra la direzione regionale dell’Istituto di previdenza sociale e l’Asp di Agrigento, per favorire l'utilizzo, da parte dei medici specialisti operanti presso le strutture sanitarie aderenti all’iniziativa, del "certificato oncologico introduttivo".

Grazie all'accordo, i pazienti oncologici della provincia di Agrigento potranno ricevere il certificato iniziale, direttamente ed in modo gratuito, presso la struttura sanitaria nella quale ricevono le cure e beneficiare, così, di un percorso semplificato nel processo di accertamento dell’invalidità da parte dell’Inps.

Il "certificato oncologico introduttivo" rappresenta, infatti, un mezzo efficace per accelerare il processo di valutazione per il riconoscimento delle condizioni di invalidità, perché offre numerosi vantaggi in termini di adeguatezza, equità e uniformità delle valutazioni e consente alla Commissione medica di giungere ad una valutazione tempestiva dello stato invalidante, evitando, in presenza di una diagnosi particolareggiata ed appropriata, il ricorso all’istituto della revisione.