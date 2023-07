Malasanità, il Cartello sociale scrive al prefetto: chiesto incontro urgente

Il Cartello sociale scrive al prefetto di Agrigento per chiedere un incontro sulle criticità del sistema sanitario territoriale. Un atto che costituisce la naturale continuazione della manifestazione popolare del 17 giugno scorso che si svolse alla presenza di numerosi sindaci della provincia e al termine della quale è stata presentata una piattaforma sulle criticità presenti all’interno del sistema sanitario e le conseguenti ricadute che rischiano di destrutturare la qualità del servizio provinciale che da sempre si è caratterizzato come punto di riferimento importante per tutto il territorio.

Tra le principali emergenze individuate nel documento consegnato al rappresentante del governo figurava la situazione in cui versa il pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” che, secondo il Cartello sociale, “si può considerare una cartina di tornasole delle diffuse disfunzioni dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari nel nostro territorio che, in parte, sono una conseguenza dell'inadeguatezza delle dotazioni organiche dell’azienda sanitaria locale, diventando di fatto il primo anello di una catena di trasmissione di destrutturazione del servizio sanitario pubblico, mettendo a rischio il diritto alla salute costituzionalmente garantito. Una situazione di estrema gravità, dunque, che trova conferma nelle dimissioni per giusta causa del primario del pronto soccorso dell'ospedale agrigentino.

Così come è diventato insopportabile il grave ritardo di oltre 12 mesi per le visite delle commissioni per l'accertamento delle invalidità civili. I cittadini hanno diritto ad avere quelle risposte che le autorità competenti non riescono a dare. A questo si aggiunge l'incapacità della politica di interpretare il disagio della gente e di supportare le istanze di un'utenza esasperata”.