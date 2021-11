Piccionello e La Manna alle prese con "Il delitto di Kolymbethra": il Giardino esclusivo set cinematografico

Dopo le riprese in piazza Pirandello, dove palazzo dei Giganti è stato "trasformato" in Questura, le troupe di Makàri si sono spostate al Giardino della Kolymbethra, nel cuore della Valle dei Templi. La nuova serie della fiction, nata dalla penna dello scrittore racalmutese Gaetano Savatteri, si aprirà con "Il delitto di Kolymbethra" e stamani gli attori Claudio Gioè (il giornalista Saverio La Manna) e Domenico Centamore (Peppe Piccionello) hanno trasformato - con la regia di Michele Soavi - il giardino in uno esclusivo set cinematografico.

Ad accoglierli, il direttore del Giardino: Giuseppe Pilato. "Siamo sicuri che la bellezza della Kolymbethra sarà molto apprezzata dai telespettatori di Rai Uno e che in tanti dopo avere visto le immagini del film avranno voglia di venire ad Agrigento - ha dichiarato - per vivere di persona il sentimento che ispira il nostro meraviglioso giardino".