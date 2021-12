“Màkari”, anche Favara protagonista della fiction Rai ispirata ai racconti di Gaetano Savatteri

Piccionello, il personaggio interpretato da Domenico Centamore, si sentirà "a casa" dato che è presidente onorario del Pro Favara Calcio.

Le riprese della fiction Rai "Màkari", tratte dai racconti di Gaetano Savatteri, continuano in provincia e questa volta si spostano a Favara dopo che la troupe è stata tra la Valle dei Templi e il centro storico di Agrigento.

Nei giorni scorsi la produzione della Palomar ha già effettuato alcuni sopralluoghi e la location privilegiata sarà piazza Cavour.

“Per noi - ha detto il sindaco Antonio Palumbo - si tratta di una grande opportunità da cogliere al volo per la promozione della nostra città. Favara merita di essere conosciuta dal grande pubblico per le sue bellezze e la sua storia. Ringrazio la casa di produzione "Palomar" per l’interessamento mostrato verso il nostro territorio. Questa occasione rappresenta un primo passo verso un futuro più promettente per la nostra comunità".

Per rendere più agevoli le riprese, è stato deciso di trasferito in piazza della Pace il tradizionale mercatino della Coldiretti, previsto nella giornata del 2 dicembre, che si tiene tradizionalmente proprio in piazza Cavour. Altri provvedimenti, in base alle esigenze della troupe, saranno firmati nei prossimi giorni.