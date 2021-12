Serie "Makari" in provincia, l'affondo del Codacons: "Perché solo Agrigento ha contribuito economicamente?"

Si sarebbe potuta girare la trasposizione cinematografica de "Il delitto della Kolymbethra" in un luogo diverso dal giardino degli dei della Valle dei templi? Si sarebbero potuti citare la Scala dei Turchi, o i templi dorici della Concordia, di Zeus o di Giunone, senza farli vedere? Questo interrogativo se lo sono posti in tanti quando, mesi fa, il Comune di Agrigento annunciò di aver destinato 40mila euro dell'imposta di soggiorno alla Palomar come contributo per la realizzazione delle immagini dei nuovi episodi di "Makari" che interessano, appunto, anche la provincia di Agrigento narrata magistralmente dallo scrittore Gaetano Savatteri.

Così oggi, che le troupe viaggiano anche nei comuni limitrofi al capoluogo, come Favara e Realmonte (che nulla hanno versato alla produzione), il Codacons, attraverso il suo vicepresidente Giuseppe Di Rosa, chiede conto di quei fondi.

"Ci sorge un dubbio - si legge in una nota - premesso che anche noi avremmo cercato di portare le riprese di 'Makari2' ad Agrigento, ma perché Agrigento con ha pagato e le città di Favara e Realmonte seppure sono state scenario delle riprese della fiction tv sembra non abbiano pagato nessun compenso alla produzione? Cosa accade? Visto che sono soldi pubblici, ci volete rendere edotti?".