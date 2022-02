Il grande successo della serie Tv Màkari, Miccichè difende la scelta del contributo

Poco meno di 5 milioni di telespettatori con il 25,4 per cento di share. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, interviene sul grande successo della puntata di Màkari 2, “Il Delitto Di Kolymbetra”, girata e ambientata in città e lo fa per difendere la scelta di stanziare il contributo del Comune.

"Ritengo doveroso - dice - rendere pubblico il percorso che ha portato all’accordo con la casa di produzione cinematografica Palomar S.p.a., una delle principali produttrici in Italia di fiction, tra le quali figurano Il commissario Montalbano e Màkari appunto. La mia giunta, su richiesta avanzata da Palomar, ha deliberato il contributo di 40.000 euro quale compartecipazione alle spese per le riprese, perché - prosegue - ha da subito individuato nella fiction uno strumento di marketing per far conoscere il nostro variegato patrimonio ambientale, set televisivo naturale, che sarebbe potuto essere scelto dai telespettatori come meta per la loro vacanza".

Miccichè aggiunge: "E abbiamo avuto ragione, ho già ricevuto diversi messaggi di ringraziamento da parte di titolari di B&B per prenotazioni ricevute dopo aver assistito alla fiction. Nei giorni scorsi, Palomar ha inviato una pec al comune di Agrigento, in cui in maniera analitica ha riportato le spese sostenute che risultano superiori a 61.000 euro. Riepilogando, nei 16 giorni di riprese ad Agrigento, in cui sono stati coinvolti 120 lavoratori tra cast tecnico e cast artistico, la Palomar ha speso ben 21.000 euro in più del contributo ricevuto. Ovviamente l’obiettivo della mia amministrazione è che la vetrina offerta da Màkari possa far crescere significativamente le presenze turistiche nella nostra città".