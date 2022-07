Sulle orme dei pellegrini: la Magna Via Francigena fra Corleone e Agrigento

E’stato siglato questa mattina il protocollo d’intesa tra il Comune di Corleone e l’associazione Cammini Francigeni di Sicilia rappresentata dalla delegata del comitato di accoglienza di Corleone Maria Licia Pollara.

“La nostra amministrazione – dichiarano il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi e l’assessore al Turismo Giusy Dragna - da sempre mostra un vivo interesse per questo settore del turismo lento e sostenibile mettendo al centro l’accoglienza alla persona e un’attenzione alle esigenze fisiche e spirituali del pellegrino”.

La “Magna Via Francigena” percorre più di 180 chilometri tra Palermo e Agrigento, attraversando tutta la Sicilia da un mare all’altro, in 9 tappe. È via di campi e trazzere, si sviluppa principalmente su strade sterrate e in parte su asfaltate a bassa percorrenza. E’ una grande arteria di comunicazione che collega da sempre, in senso nord/sud, Agrigento con Palermo, incrociando la via di transumanza verso le Madonie nel territorio di Corleone e Castronovo di Sicilia, che in età medievale e per un lungo periodo venne chiamata col questo nome di “Magna Via Francigena”.

Il protocollo d’intesa inserisce il comune di Corleone nel novero dei comuni “Francigeni” depositari della storia e del passaggio delle antiche Vie.