I precari della giustizia protestano, flash mob degli onorari davanti al tribunale

"I magistrati onorari del circondario di Agrigento prendono atto dell’inattività del governo, nel voler fattivamente risolvere l’annosa problematica della magistratura onoraria italiana, con l’ulteriore rinvio a gennaio dell’esame, in commissione giustizia del Senato, di un testo di legge riformatore della materia. Il testo, peraltro, tende a precarizzare ulteriormente la categoria".

Mentre si susseguono in tutta Italia proteste e manifestazioni delle toghe onorarie, che ogni giorno portano avanti, con retribuzione "a gettone", decine di processi e indagini, anche ad Agrigento è partita la mobilitazione.

L'appuntamento è venerdì, alle 13,30, davanti al tribunale di via Mazzini, "dove si terrà un flash mob in supporto dei colleghi ancora impegnati nello sciopero della fame (tre a Palermo e uno a Parma) ed a favore di una tempestiva ed efficace risoluzione della precaria situazione in cui versa l’intera magistratura onoraria italiana".

Il numero delle persone presenti - fanno sapere gli organizzatori - non sarà superiore alle trenta unità e "verranno adottati tutti i dispositivi di sicurezza e sarà garantito il distanziamento sociale".