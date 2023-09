Maggioranza in crisi, Micciché prova ad uscire dall'angolo: pronto l'azzeramento della giunta?

L'articolo pubblicato ieri sera da Agrigentonotizie.it ha suscitato non poche reazioni negli ambienti politici del Comune.

La prima domanda, che in molti si sono posti tra consiglieri comunali è chi avesse spinto il giornale a scrivere ciò che ha scritto. Se c'era qualche "manuzza" dietro. Domanda che qualifica chi la fa, soprattutto considerato che non è in condizione di smentire un fatto noto a tutti, cioè che parte dell'attuale maggioranza tiene in ostaggio il sindaco sui numeri in Consiglio comunale e che l'aula è quasi sempre deserta, non solo quando ci sono temi di rilievo da discutere, ma anche nelle sedute più ordinarie.

Inoltre, non sarà sfuggito a nessuno il fatto che la stessa maggioranza non ha esitato un secondo a giocare al "tiro al piattello" con lo statuto della fondazione di Capitale della Cultura, non appoggiando in alcun modo il primo cittadino sulle scelte fatte, a partire dal nome di Roberto Albergoni, sul cui valore tecnico, oggettivamente ci sarebbe poco da discutere (per quanto questo non superi le criticità rilevate su procedure, trasparenza eccetera che sono materia poco politica e molto burocratica e normativa).

Quindi, una situazione estremamente tesa "in casa" che sta logorando tutti ormai da mesi e rispetto alla quale il primo cittadino starebbe prendendo delle contromisure.

Prima, un incontro ieri mattina a Palermo con un ministro in quota Fratelli d'Italia. Poi un confronto in un noto bar cittadino con un deputato regionale, e poi una cena a casa di un assessore comunale con parte della giunta e due deputati locali. Al centro del tavolo, appunto, la decisione di una revisione della composizione della giunta comunale che potrebbe passare per un azzeramento da mettere in atto forse già questa settimana.

L'obiettivo sarebbe quello di restituire equilibrio ai numeri in aula soprattutto sotto il profilo dell'effettiva rappresentanza, mantenendo però alcuni punti fermi che - paradossalmente - scontenterebbero più l'area vicina al sindaco che la restante parte della maggioranza.

Le mosse, con il beneplacito di Palermo, si condurranno in settimana e avranno probabilmente come scopo quello di mettere alla porta una specifica area politica, oggi la più "riluttante". E per vedere un collegamento chiaro con quanto accaduto sul fronte Capitale della cultura non serve poi così tanta fantasia.