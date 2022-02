“Quel magazzino non va demolito”, il Tar annulla provvedimento del Comune

Il Tar annulla il provvedimento del Comune di Santo Stefano Quisquina con cui l’Ufficio tecnico revocava la concessione edilizia in sanatoria relativa ad un manufatto edilizio seminterrato destinato a magazzino-deposito realizzato in difformità alla concessione edilizia in contrada S. Elia.

Il proprietario dell’immobile, assistito dall’avvocato Gaetano Caponnetto, ha presentato ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato dopo che il Comune aveva emesso un’ingiunzione di demolizione dell’opera revocando, in autotutela, la sanatoria precedentemente concessa.

La difesa ha però rilevato che, per la presunta difformità dell’immobile, il proprietario era stato sottoposto a giudizio al tribunale di Sciacca e la pena era stata sospesa a condizione dell’eliminazione della infrazione. Ma essendo stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria ed essendo intervenuto anche l’indulto, ogni provvedimento sanzionatorio era stato considerato decaduto.

In particolare il ricorrente ha evidenziato che l’atto impugnato riguarda la revoca di un provvedimento favorevole che comporta un pregiudizio evidente nella sfera giuridica del soggetto interessato e pertanto viene a configurarsi la mancata comparazione dell’interesse pubblico rispetto a quello del ragionevole affidamento del privato alla conservazione del bene.

A quel punto il Tribunale amministrativo regionale, accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento di revoca della concessione edilizia stanilendo che il Comune di Santo Stefano Quisquina “non ha proceduto ad alcuna comparazione dell’interesse pubblico all’annullamento della sanatoria con il contrapposto interesse del privato al mantenimento del titolo e, tanto meno, ha dato conto delle ragioni della prevalenza del primo rispetto al secondo”.