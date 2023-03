Sparatoria in Canada, ferito il boss di Cattolica Eraclea Leonardo Rizzuto

Il boss Leonardo Rizzuto, originario di Cattolica Eraclea, è rimasto coinvolto i una sparatoria a Montreal. E’ stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. La notizia è stata riportata da Montreal Gazette. L’uomo è ritenuto tra i leader della mafia di Montreal dopo un’articolata indagine sul traffico di droga avvenuta alcuni anni fa.

La polizia locale, tramite una portavoce, ha ricostruito l’accaduto sostenendo che la sparatoria sarebbe avvenuta su un’autostrada provinciale che fa parte della giurisdizione della Sûreté du Québec. “Alle 16:40 - racconta la portavoce di SQ - un veicolo è stato colpito da colpi di arma da fuoco sull’autostrada 440, vicino Laval. Una persona è rimasta ferita. Non temiamo per la sua vita. Alle 20:30, la polizia stava ancora indagando sui danni all’auto, una Mercedes GLE 53. Era parcheggiata davanti ad un’impresa di pompe funebri all’angolo tra la strada di servizio della Highway 13 e Principale Street”. Secondo la ricostruzione sarebbe stati almeno 6 i proiettili esplosi, alcuni dei quali avrebbero colpito gli pneumatici dell’auto. Pare che Rizzuto sia riuscito a proseguire la sua corsa, alla guida dell’auto colpita dai proiettili, raggiungendo l’impresa di pompe funebri che si trova a due chilometri dall’autostrada 440.

L’ultimo avvistamento di Leonardo Rizzuto in Sicilia avvenne nell’estate del 2019 quando fece ritorno a Cattolica Eraclea insieme alla moglie e a figli con la sorella Libertina, il marito Benny Sciortino e i figli. In quell’occasione alloggiarono in un b&b del centro storico di Cattolica Eraclea ma fecero tappa anche al Verdura Resort di Sciacca.