L'inchiesta su scommesse online ed estorsioni per favorire Cosa Nostra: 8 indagati fanno scena muta

Scena muta davanti al giudice: otto dei diciannove indagati dell'operazione "Breaking Bet", che avrebbe disarticolato un giro di scommesse on line illegali oltre che di estorsioni mafiose, si avvale della facoltà di non rispondere.

Questa mattina, dal gip di Palermo Walter Tortorici, che ha firmato l'ordinanza cautelare su richiesta della Dda di Palermo, sono comparsi quattro indagati finiti agli arresti domiciliari e altrettanti nei cui confronti sono state disposte misure interdittive in ambito professionale e imprenditoriale.

Per primo è toccato ai quattro nei cui confronti sono stati disposti gli arresti in casa ovvero: Sergio Cantavenera, 47 anni; Antonino Cardella, 34 anni; Antonino Damanti, 40 anni e Angelo De Marco, 46 anni; tutti di Licata.

A seguire gli altri quattro indagati di Licata e Campobello di Licata. Tutti, assistiti dai loro difensori - gli avvocati Santo Lucia, Antonio Ragusa, Francesca Carità, Lorena Privato e Gaspare Cardella - si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

L'inchiesta "Breaking Bet", svolta sul campo dalla Dia, ha fatto emergere - sostiene l'accusa - gli interessi di Cosa nostra nel settore delle slot machine. Il principale indagato è il licatese cinquantenne Vincenzo Corvitto, unico finito in carcere. La Dda gli contesta di avere messo a disposizione di Cosa nostra i posti di lavoro delle sue aziende per avere, in cambio, il sostegno necessario per estendere le sue attività fino a operare in regime di monopolio.