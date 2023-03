Blitz “Montagna”, processo da rifare per i fratelli Valenti e per Daniele Fragapane: condanne annullate

Condanna annullata per i fratelli Stefano e Gerlando Valenti di Favara e per Daniele Fragapane di Santa Elisabetta. ? stato deciso dalla Corte di Cassazione nell’ambito del processo “Montagna” che vede i tre imputati accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. In primo e in secondo grado erano stati condannati a 6 anni di reclusione ma adesso, a seguito di questa decisione, è stato disposto un nuovo processo che si celebrerà in una sezione differente in Corte d’appello a Palermo.

Accolto, dunque, il ricorso degli avvocati difensori Giuseppe Barba, Nino D’Ascola, Raffaele Bonsignore, Giuliano Dominici e Salvino Mondello.

Il processo si riferisce all’operazione della Dda di Palermo, eseguita dai carabinieri di Agrigento, nel gennaio del 2018. E’ stata chiamata “Montagna” perché l’accusa ipotizza la riorganizzazione degli assetti della mafia agrigentina con l’intenzione del boss Francesco Fragapane, figlio dell’ergastolano ed ex capo provinciale Salvatore Fragapane, di costituire il cosiddetto “Mandamento della Montagna”.