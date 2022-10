Estorsioni a imprenditori, uno dei tre arrestati risponde al gip: "Cercavo solo un lavoro"

"Non ho commesso alcuna estorsione, nè minacciato nessuno. Ero solo alla ricerca di un posto di lavoro". Il 34enne Giuseppe Freddoneve è l'unico dei tre indagati che ha scelto di rispondere alle domande del gip e provare a chiarire la sua posizione.

Il padre Filippo, 59 anni, e lo zio Giuseppe Migliara, 61 anni, hanno invece scelto la strada del silenzio e comunicato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere. Si sono conclusi in pochi minuti gli interrogatori di garanzia davanti al gip di Palermo, Filippo Serio, che ha disposto per i tre indagati - accusati di tre tentativi di estorsione ai danni di imprenditori - gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.

I difensori (i Freddoneve sono assistiti dall'avvocato Rosario Fiore, Migliara da Antonino e Vincenza Gaziano) potranno impugnare il provvedimento restrittivo al tribunale del riesame oppure attendere la decisione del gip di Agrigento al quale è stato trasmesso il fascicolo in seguito all'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso.

I poliziotti della squadra mobile della Questura di Agrigento hanno eseguito il loro arresto nella notte fra domenica e lunedì. I tre indagati avrebbero provato a intimidire e imporre assunzioni di amici e familiari, con messaggi minacciosi anche inviati su whatsapp, oltre a retribuzioni non dovute e rescissioni di contratti di locazione. I fatti sarebbero andati avanti dal dicembre del 2019 fino allo scorso agosto.

Le presunte vittime sono imprenditori di svariati settori, per lo più della raccolta dei rifiuti. Le indagini, coordinate dal pm della Dda di Palermo Alessia Sinatra, sono state avviate in seguito alla denuncia di un imprenditore.