Guerra di mafia fra stidda e Cosa nostra: no alla revisione del processo per l'ergastolano Ignazio Ribisi

Niente revisione del processo per il palmese Ignazio Ribisi, condannato all'ergastolo e detenuto al 41 bis per l'omicidio dell'imprenditore Pietro Giro maturato nel contesto della guerra fra Cosa nostra e stidda degli anni Ottanta e Novanta.

La Cassazione ha rigettato la richiesta della difesa che voleva riaprire il caso sulla base di elementi nuovi che, secondo la versione del legale Raimondo Tripodo, non erano stati valutati durante il procedimento. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Sicilia.

"Ai fini dell’esito positivo del giudizio di revisione - scrivono i giudici -, la prova nuova deve condurre all’accertamento di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio”.